Logo irregolare sulla maglia: l’UEFA sanziona il Manchester City

L’UEFA sanziona ancora il Manchester City, ma stavolta non c’entra nulla il FPF. La squadra di Pep Guardiola, infatti, nella gara di Champions League contro il Real Madrid, è scesa in campo per il riscaldamento con una maglia che aveva un logo dello sponsor non conforme alle dispositive dell’UEFA, che impone simili riferimenti solamente sulla parte frontale e di dimensioni non superiori ai 20 centimetri. La divisa del City, invece, era dotata di un doppio logo, uno anteriore e uno sul retro. Motivo per cui il club inglese è stato sanzionato con una multa di 3.000 euro.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City