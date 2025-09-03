Loftus-Cheek: “Sono in grado di giocare in diversi ruoli. Inghilterra? Mi ero dimenticato della Nazionale”

03/09/2025 | 18:05:02

Dopo 7 anni Loftus-Cheek è stato convocato dall’Inghilterra, in conferenza stampa il centrocampista del Milan ha svelato le sue sensazioni: “Me ne ero completamente dimenticato, ero preso dal tifo. È passato molto tempo. Facevo parte della squadra del 2018 e anche la stagione successiva ero stato convocato, ma sono sempre rimasto fuori per infortuni, e poi naturalmente ho subito la rottura del tendine d’Achille. Siamo stati così vicini nel 2018 e i ragazzi ci sono andati incredibilmente vicini anche negli anni successivi. È stato snervante guardare quelle partite e ci è mancato davvero poco. Per il futuro speri che possiamo arrivare fino in fondo. Il ruolo? Sono in grado di giocare in diverse posizioni. Da quando sono al Milan ho giocato molto più avanzato e vicino all’attaccante, per segnare e aiutare la squadra nell’ultimo terzo di campo. Con Tuchel invece ho giocato molto più arretrato. So fare anche quello e, con le situazioni che possono presentarsi in un torneo, essere versatile è un vantaggio. Quando si tratta di questo, sono felice di giocare ovunque per la squadra e dare il massimo in qualsiasi posizione”.

Foto: Instagram Loftus-Cheek