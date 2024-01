Loftus-Cheek e rigore di Giroud: 2-0 Milan all’intervallo. Florenzi ko

Punteggio di 2-0 all’intervallo nel match delle 12:30. La squadra di Pioli parte subito forte: Leao trovato sulla destra da Reijnders, brucia in velocità Ebuehi nell’uno-contro-uno e la mette a rimorchio per Loftus-Cheek che apre il piatto e batte Caprile. Al minuto 27 La Penna viene richiamato dal VAR per un presunto tocco di mano da parte di Maleh sugli sviluppi di calcio d’angolo. Rigore confermato e gol di Giroud, che la mette sotto il sette. Il Milan perde però Alessandro Florenzi per infortunio: cambio obbligato per il terzino che ha sentito un fastidio agli adduttori e non ha voluto rischiare. Al suo posto il giovane Jimenez.

Foto: Instagram AC Milan