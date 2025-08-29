Loftus-Cheek e Pulisic: il Milan sbanca Lecce 2-0 e si rilancia

29/08/2025 | 22:46:13

Il Milan riscatta la brutta sconfitta interna della scorsa settimana contro la Cremonese. Prima vittoria per i rossoneri in campionato che vincono a Lecce 2-0.

Pronti via il Milan passa in vantaggio. Al 4′ da calcio d’angolo, svetta di testa Gabbia, per il vantaggio rossonero. Protesta il Lecce per un fallo su Coulibaly e infatti la rete viene annullata al VAR. Il Lecce si scuote e concede sempre meno ai rossoneri che hanno un possesso palla molto sterile. Loftus Cheek è il più pericoloso per il Milan, con un colpo di testa centrale al 33′.

Ritmi che si abbassano, il Lecce attende e riparte e prova a far male ai rossoneri in velocità. Gimenez ha una buona chance al 48′ nel recupero, ma la spreca, calciando a lato. Fnisce 0-0 il primo tempo.

Al 60′ la sblocca il Milan. Palla in area per Gimenez, il messicano stoppa e calcia di destro. Palla in rete. Gimenez festeggia, dedica la rete a Jashari, ma è tutto invano, la rete viene annullata poer fuorigioco.

Al 65′ il Milan la sblocca stavolta ufficialmente. Punizione di Modric, svetta Loftus-Cheek che insacca di testa alle spalle di Falcone. Milan in vantaggio con l’inglese che stava per uscire.

Il Lecce prova a rispondere con un destro di Stulic, attento Maignan sul primo palo.

All’86’ la chiude il Milan. Pulisic lanciato a rete, non sbaglia davanti a Falcone per il 2-0 dei rossoneri. Finisce così al Via del Mare. Il Milan si rilancia, salendo a 3 punti, il Lecce resta a 1 dopo il pareggio con il Genoa.

Foto: Instagram Milan