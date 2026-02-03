Loftus-Cheek e Nkunku, grande Milan: 2-0 a Bologna nei primi 45′

03/02/2026 | 21:36:05

Milan avanti 2-0 a Bologna dopo i primi 45 minuti. La prima chance è del Bologna, Heggem sugli sviluppi di calcio d’angolo prende di testa il tempo a Gabbia. Il tentativo del difensore rossoblù si spegne però alto sopra la traversa. Dopo una fase alternata i rossoneri salgono in cattedra, i centrocampisti alzano i giri e arriva il vantaggio firmato da Loftus-Cheek, dopo un vero e proprio miracolo di Ravaglia su Nkunku, Loftus-Cheek si fa trovare pronto dentro l’area di rigore e porta il vantaggio il Diavolo su assist di Rabiot. Altra svolta al 35′ Fallo di Ravaglia su Nkunku, che con la punta era riuscito ad anticipare il portiere bolognese. Nkunku dal dischetto trasforma e fa 2-0.

foto x milan