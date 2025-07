Loftus-Cheek: “Di Allegri non si può non avere grande rispetto. Spero di tornare in Nazionale”

19/07/2025 | 14:20:31

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, ha parlato a The Straits Times, quotidiano di Singapore, soffermandosi sul momento vissuto in rossonero: “Allegri? Sta conoscendo gli altri giocatori a livello personale e sta sviluppando il rapporto con tutti, ma si vede come lavora, è molto intenso. Ha vinto così tante cose, così tanti trofei in passato che non si può fare a meno di guardare a ciò che ha fatto e di avere un enorme rispetto. Modric? Sono molto contento di accoglierlo qui e di conoscerlo anche come persona, perché è uno che tutti i calciatori prendono come esempio, per il modo in cui è riuscito a rimanere al top per così tanto tempo. Tornare in Nazionale? Una buona stagione potrebbe aiutarmi ad arrivarci, ma devo valutare partita per partita. Ogni giorno lavoriamo senza sosta in allenamento e ci assicuriamo di riuscire a performare”.

Foto: Instagram Loftus-Cheek