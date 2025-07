Loftus-Cheek: “Battere il Liverpool è un bel passo in avanti. Ci prendiamo la vittoria e andiamo avanti”

26/07/2025 | 16:42:03

Loftus-Cheek è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria del Milan contro il Liverpool: “È bello giocare contro una squadra di Premier League, ovviamente è fantastico giocare contro il Liverpool, sono tra le migliori squadre al mondo. In questa fase comunque l’importante è sentirsi bene fisicamente, giocare da squadra e mettere fiducia. Per noi stasera è stato un bel passo avanti, è stata una bella prestazione. Ce la prendiamo e andiamo avanti”.

Foto: Instagram Loftus-Cheek