Loftus-Cheek: “Avevo smesso di aspettarmi una convocazione dell’Inghilterra. Ho ancora dei sogni da realizzare”

11/10/2025 | 12:25:09

Il centrocampista del Milan Loftus-Cheek è tornato a parlare della convocazione con l’Inghilterra: “È passato tanto tempo. Ovviamente, in questo periodo è successo di tutto, a partire dall’infortunio. Così, dopo tanto tempo lontano, avevo praticamente smesso di aspettarmi una chiamata dell’Inghilterra. E’ bello avere degli obiettivi nella vita, anche se non so se bisogna focalizzarsi su quello ora, credo che sia importante concentrarsi su ciò che si fa nel proprio club. C’è ancora tanta strada da fare e penso che per me, prima di tutto, l’obiettivo sia restare in forma. Tutti hanno un obiettivo in testa, anche io ho un sogno ma in questo momento non è la priorità” ha detto in una intervista a The Independent.

Foto: Instagram Loftus-Cheek