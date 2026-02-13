Loftus-Cheek: “Allegri mi diceva di attaccare l’area. Scudetto? Pensiamo alla prossima partita”

13/02/2026 | 23:45:03

Loftus-Cheek, autore del gol del momentaneo vantaggio rossonero, ha parlato a DAZN al termine di Pisa-Milan: “Non c’era molto spazio tra le linee, il Pisa era molto compatto ed era difficile giocare. Quando la palla era sulla fascia sicuramente si sentiva il mister che diceva di attaccare l’area. Poi è arrivato un gran cross. Penso che la cosa più importante è di concentrarci su noi stessi. Dobbiamo pensare partita dopo partita e pensare a cosa arriva ora. Le partite sono difficili da vincere. Pensiamo partita dopo partita e alla fine vediamo dove siamo”.

Foto: Instagram Loftus-Cheek