Loftus-Cheek: “Allegri ha portato una mentalità vincente. Modric? Dà sicurezza a tutti”

26/09/2025 | 18:30:44

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, ha parlato a CBS Sports Golazo, soffermandosi su questo inizio di stagione in rossonero.

Queste le sue parole: “Allegri ha portato grande energia alla squadra e in campo, perché giochiamo in maniera molto compatta e non vogliamo subire gol, questo è l’obiettivo della stagione, vincere e non subire gol e questo ci dà maggiori chance di vincere perché abbiamo grande qualità e per il futuro se riusciamo a mantenere questa solidità difensiva abbiamo grandi possibilità di vincere le partite, e credo che l’abbiate visto”.

Sull’approccio con i rossoneri: “Nel lasciare il Chelsea non sapevo cosa aspettarmi, sono stato li per tanti anni, quella era casa mia. Però ho visto l’opportunità di venire a Milano per una nuova esperienza e provare a vincere dei trofei con il Milan e fin ora è stato fantastico. Sto giocando un bel calcio qui, ho avuto difficoltà legate agli infortuni la scorsa stagione ma ora comincio a sentirmi bene. Volevo abbracciare la cultura che si respira qui. Naturalmente il calcio è leggermente diverso in termini di tattica, le partite in Serie A sono come una partita a scacchi. Allo stesso tempo però posso portare in campo la mia forza fisicità, la mia potenza, che sono caratteristiche più da Premier League ma che porto anche in Serie A.

Sulle chance di Scudetto e la sfida contro il Napoli: “Penso che dobbiamo essere realisti e concentrarsi su cosa sta succedendo ora, abbiamo giocato belle partite e staimo iniziando a vederci più uniti come squadra e a giocare un buon calcio, ma penso che non possiamo entusiasmarci troppo. Dobbiamo rimanere concentrati sul migliorare ogni giorno come squadra, allenandoci bene, e concentrandoci partita dopo partita senza guardare troppo avanti perchè è solo l’inizio della stagione”.

Su Pulisic: “Christian lavora duro, molto duro ogni giorno, allena la finalizzazione, i rigori, vuole essere un giocatore in grado di influenzare le partite. Una cosa che dico di Christian nelle ultime due stagioni in cui sono stato con lui è che è stato davvero consistente nelle partite con i suoi numeri, si è fatto vedere quando contava con grandi gol e grandi prestazioni nelle partite importanti e lo si vede migliorare partita per partita. Io penso che abbia ancora molta strada da fare per crescere perchè ha un potenziale enorme. Avere Christian in squadra è fantastico, siamo molto amici fin dai tempi del Chelsea quindi sono molto contento di vederlo crescere così e vedere che è diventato un giocatore di altissimo livello”.

Poi su Modric: “Si, è davvero bello giocare al suo fianco, si è visto durante il suo primo allenamento, è così calmo e composto in campo, quindi ha il controllo di ciò che lo circonda e quando ha la palla non devi preoccuparti, sai che ti troverà, se fai un movimento lui ti vede. Avete visto tutti l’impatto che ha già avuto. Quindi si, è fantastico giocare vicino a lui e averlo in squadra per vincere le partite”.

Foto: sito Milan