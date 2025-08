Loftus-Cheek: “Allegri ha creato una sana competizione tra noi. Vogliamo tornare subito in Europa”

01/08/2025 | 11:35:47

Il centrocampista del Milan Ruben-Loftus Cheek ha parlato a Repubblica, soffermandosi sul momento dei rossoneri: “Allegri? Ha creato una sana competizione tra noi giocatori. Ognuno vuole un posto in campo e tutti abbiamo la sensazione di poterlo ottenere, se ci alleniamo e giochiamo bene. Allegri un grande allenatore e una persona fantastica. Niente Champions? Avremo tempo per recuperare durante la settimana. Per me fisicamente, dopo quello che ho passato nell’ultima stagione, sarà prezioso. Di certo c’è che noi siamo il Milan, e vogliamo stare in Europa. Lavoreremo per quello. Sta andando tutto molto bene, ci stiamo migliorando, stiamo crescendo. Avremo bisogno di tempo per perfezionare il gioco. Ma le sensazioni sono davvero positive”.

Foto: Instagram Loftus-Cheek