Loew: “Pensiamo alla nostra salute. Euro 2020? Avremmo voluto giocare, ma rinvio giusto”

Joachim Loew, commissario tecnico della Germania ha commentato il rinvio all’anno prossimo degli Europei per l’emergenza Coronavirus: “Dobbiamo tutti proteggere la salute e la vita delle persone e ovviamente questo vale anche per il calcio. Ecco perché è assolutamente giusto e non c’è alternativa al rinvio dell’Europeo. La nostra nazionale avrebbe voluto ovviamente giocare l’Europeo quest’estate e mettere in campo quello che abbiamo provato. Ogni atleta vive per queste grandi competizioni, per questi grandi tornei”.