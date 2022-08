LOCHOSHVILI, IL “GIGANTE” DELLA CREMONESE CON L’ITALIA NEL DESTINO

La Cremonese, scatenata sul mercato negli ultimi giorni, è pronta a dare il benvenuto a Luka Lochoshvili del Wolfsberger. Il difensore svolgerà nelle prossime ore le visite mediche, per poi firmare il contratto che lo legherà al club lombardo, neo-promosso in Serie A. Georgiano classe ’98, Lochoshvili è cresciuto nelle giovanili della Dinamo Tbilisi, per poi trasferirsi, a partire dal 2017, prima alla Dinamo Kiev, poi tra le fila degli slovacchi del MSK Zilina. Nel gennaio 2020 torna a parametro zero alla Dinamo Tbilisi: il 19 agosto dello stesso anno viene mandato in campo dall’allenatore in occasione del turno preliminare di Champions League contro il KF Tirana. Qualche giorno più tardi, il trasferimento in Austria al Wolfsberger, con cui firma un contratto biennale con opzione per un altro anno. Il prolungamento giugno il 29 marzo del 2022, dunque il matrimonio col club giungerebbe alla sua naturale conclusione alla fine di giugno 2023. Tuttavia, ora è proprio per lui l’approdo in Italia. Nell’ultima stagione, quella 2021/22, ha collezionato 29 presenze in Bundesliga, nel corso delle quali ha siglato anche un gol, quello contro lo Sturm Graz dello scorso 15 maggio. L’allenatore gli ha fatto ricoprire sempre il ruolo di difensore centrale, ma all’occorrenza può essere adattato da terzino sinistro. In Nazionale ha collezionato presenze con l’Under 17, 19 e 21, esordendo con quella maggiore il 5 settembre del 2021 contro la Spagna nella gara valida per le Qualificazioni ai Mondiali. Su Instagram, a fine gara, il commento di quel match: “Felice di debuttare nella nazionale georgiana. Incredibile sensazione, esperienza e un grande onore. Purtroppo il risultato è stato doloroso e deludente. Speriamo che la prossima volta possa andar meglio”.

A proposito di vita privata, il giovanissimo Luka è legato sentimentalmente a Salome: i due si sono sposati lo scorso 26 luglio dopo la promessa giunta precisamente un anno prima. Sui social condivide momenti vissuti sul campo, intervallandoli a foto che lo ritraggono nel tempo libero, in compagnia degli amici di sempre, oppure durante gli allenamenti. I messaggi che veicola alle quasi 5000 persone che lo seguono sono di speranza e continuo miglioramento. “Non molliamo mai”, si legge. E ancora: “Avanti così”, “Settimana dura ma combattiamo ancora”. Tra gli ultimi post, uno che lo ritrae in campo indossando una maglia dal messaggio piuttosto chiaro: “Siamo con l’Ucraina, siate forti”. Poi ancora: “Ogni singola vita conta, soprattutto con quello che sta accadendo un Ucraina, ho molti amici lì. Stanno passando un momento complicato, ho deciso di sostenerli, dobbiamo fermare la guerra”. Lo scorso 30 novembre, infine, una foto scattata a Trieste, l’emoji della bandiera italiana e un cuore azzurro. Quasi una sorta di scherzo del destino che, neanche un anno più tardi, lo sta portando alla Cremonese.

Foto: Instagram Lochoshvili