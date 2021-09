Locatelli: “Gol? Emozione indimenticabile. Vittoria fondamentale. Spero che Dybala rientri presto”

Colui che possiamo praticamente definire il “match winner” di Juventus-Sampdoria (3-2), Manuel Locatelli, è intervenuto ai microfoni di DAZN per fare il punto della situazione in casa bianconera. Di seguito le sue parole.

“Oggi era fondamentale vincere e abbiamo vinto. Noi dentro lo spogliatoio ci diciamo delle cose che rimangono lì, era fondamentale oggi e dobbiamo continuare così. Dybala? Spero non abbia niente, è il nostro campione e spero rientri più presto possibile”.

Poi, il centrocampista si è fermato anche ai microfoni di Sky Sport:

“Il primo gol è un’emozione che non dimenticherò mai, perchè l’ho sempre sognato e farlo qui nel nostro stadio, nella nostra casa, ha un valore aggiunto. Ma oggi era fondamentale vincere, perchè il mister ci ha chiesto di fare questo passo in avanti e lo abbiamo fatto. Non importava chi avesse segnato, oggi dovevamo vincerla, lo abbiamo fatto e dobbiamo continuare così”.

Foto: Twitter Juventus