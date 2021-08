Locatelli, visite in corso. Le prime immagini in bianconero

Stamattina è finalmente iniziata l’era bianconera per Manuel Locatelli. Il centrocampista, attualmente, è impegnato al J Medical per le visite mediche di rito, poi firmerà il contratto che lo legherà alla Juventus per i prossimi cinque anni. Ecco le immagini postate dal club tramite i propri canali social.

Foto: Twitter Juventus