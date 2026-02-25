Locatelli: “Viene voglia di piangere. Abbiamo dato il cuore e qualcosa di più”

25/02/2026 | 23:56:02

Manuel Locatelli, capitano della Juventus, è stato intervistato da Prime Video dopo la gara contro il Galatasaray.

Queste le sue parole: “Onestamente mi viene da piangere, per come ci abbiamo creduto, per quello che abbiamo dato, abbiamo dato il cuore, qualcosa di più, purtroppo all’andata è successo un episodio che ha complicato oggi, però oggi veramente grazie di cuore a tutti i miei compagni, grazie di cuore allo stadio, era incredibile, sono partite che rimangono nel cuore, purtroppo non abbiamo raccolto niente, però abbiamo raccolto un’energia che ci dobbiamo portare da qui alla fine dell’anno”.

C’è un aggettivo che vi può definire stasera? “Non lo so, so solo che abbiamo dato l’anima, tutto quello che avevamo, che chiedo sempre, che cerco di mettere sempre è l’anima, il cuore, oggi credo si sia visto da ogni giocatore, ogni persona che c’era fuori, quindi questo è quello che ci dobbiamo portare dentro e andare avanti così”.

Foto: sito Juventus