Locatelli: “Via dal Milan perché non credevano più in me. Ora…”

Manuel Locatelli si racconta. Il centrocampista del Sassuolo, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha parlato anche della sua esperienza al Milan: “L’addio? Avevo bisogno di cambiare aria, di staccare. La società non credeva in me, me l’ha fatto capire. I primi mesi al Sassuolo sono stati difficili, sono venuto con una mentalità sbagliata: davo tutto per scontato, non mi allenavo sempre al massimo. Poi mi è scattato qualcosa mentalmente e ora cerco di non sbagliare più, soprattutto sul piano dell’atteggiamento durante la settimana e in partita”, ha concluso Locatelli

Foto: sito ufficiale Sassuolo