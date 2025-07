Locatelli: “Usciamo con la consapevolezza di essercela giocata alla pari col Real”

01/07/2025 | 23:45:34

Il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida contro il Real Madrid persa per 1-0 e valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club: “Abbiamo avuto un’occasione all’inizio, si poteva far meglio. Oggi comunque abbiamo avuto una grande spirito tutti, a comicniare dagli attaccanti che andavano a pressare subito. Questo è lo spirito di squadra che dobbiamo tenere sempre, anche se è è un peccato essere usciti”.

Sulla stagione: “Abbiamo raggiunto un solo obiettivo in stagione e cioè la qualificazione in Champions, poi al Mondiale abbiamo fatto abbastanza bene e l’unica partita brutta è stata col City. Usciamo con la consapevolezza di essercela giocata alla pari col Real”.

Infine: “Ogni volta bisogna essere lucidi, loro individualmente sono più forti. Con il lavoro di squadra si può fare di più, come oggi. Il livello individuale, ma dove non arriviamo con quello bisogna compensare con la squadra”.