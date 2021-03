Locatelli: “Un orgoglio essere in Nazionale. L’addio al Milan? Da una grande delusione è arrivata una rinascita”

Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo e della Nazionale italiana, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della prossima sfida degli Azzurri contro la Lituania per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar2022. Queste le sue parole: “Non sarà una partita facile. Incontriamo una squadra forte, sappiamo cosa dobbiamo fare, stasera li studieremo meglio e andremo in campo per vincere. Far parte della Nazionale italiana è un motivo orgoglio, la concorrenza è alta ma è bellissima perché sono tutti bravi ragazzi ma io darò sempre il massimo per farmi trovare pronto”.

Infine è tornato anche sul suo addio al Milan: “Sono successe tante cose, da una delusione grande c’è stata una rinascita. Voglio migliorare sempre di più ma non mi voglio fermare. Intendo godermi questo momento e pensare partita dopo partita perchè bisogna rimanere con i piedi per terra”

Foto: Twitter Personale