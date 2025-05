Locatelli su Yildiz: “Ha capito l’errore, non dobbiamo crocifiggerlo. Sarà il futuro della Juventus”

02/05/2025 | 22:15:01

Durante l’intervista concessa a Sky Sport, il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli, ha così parlato di Kenan Yildiz; “Ci ho parlato. È consapevole di aver fatto un errore abbastanza grave a livello comportamentale ed è una cosa che non deve succedere, ma sono sicuro che non capiterà più. Ha capito l’errore, ma non dobbiamo crocifiggerlo, ci saranno altri che lo sostituiranno. È un ragazzo perbene, sarà il futuro della Juventus“.

Foto: Instagram Juventus