Locatelli: “Sono felicissimo di aver rinnovato. Uno dei miei sogni è alzare un trofeo con la maglia che amo”

18/04/2026 | 14:42:01

Il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna. Queste le sue parole:

“Quando oggi sapevo di fare la conferenza mi sono chiesto ‘come posso dire cosa provo a rinnovare con la Juve, da capitano?’. La risposta è quella di qualsiasi bambino che tifa Juve da bambino e gli viene chiesto se vuole diventare un giorno capitano. Per noi a volte è difficile trovare le parole, viviamo tantissimo di emozioni. Sono momenti felicissimi, per me è l’ennesimo sogno che realizzo, di cui provo una grandissima responsabilità, perché devo ripagare la fiducia di tutti. Noto questa fiducia nelle persone con cui parlo sul campo e vivo questo con spirito e responsabilità. Sono felicissimo di aver rinnovato. Se bastano 2-3 colpi alla Juve per tornare a vincere o qualcosa di più? Uno dei miei sogni è alzare il trofeo con la maglia che amo. In questi anni abbiamo cambiato tanti giocatori, probabilmente qualche mano ce la potrà dare il mercato, ma sono cose a cui deve pensare la società. Sono passati giocatori forti da qui, ma ci sono anche adesso, probabilmente in questi anni abbiamo pagato un po’ di inesperienza. Il progetto della società e dell’allenatore è la base per tornare a vincere”.

Foto: X Juventus