Locatelli: “Sono distrutto. Fa male non poter aiutare i miei compagni, ma tornerò al meglio”
08/09/2026 | 22:10:08
Manuel Locatelli, infortunatosi durante Juventus-Milan di domenica sera, è stato operato questa mattina a Lione al menisco laterale. Il capitano della Juve non tornerà prima del 2027.
Ecco il messaggio che ha affidato ai propri social: “Sono distrutto, non è una frase fatta.
Ho finito la partita l’altra sera e mai mi sarei aspettato di essere investito da tutto questo il mattino dopo”.
“L’operazione è andata bene, e questo è molto importante. Ora dovrò fermarmi per un po’, e fa male pensare di non poter aiutare i miei compagni, di non poter lottare con loro per questa maglia”.
“Ci vorrà pazienza, ma lavorerò in ogni modo per tornare al meglio, come ho sempre fatto”.
“La vita è fatta anche di questi momenti, sta a noi decidere come affrontarli: io lotterò come sempre, coltivando ogni giorno il desiderio di tornare in campo il prima possibile.
Grazie per il sostegno. Fino alla fine”.
Foto: Instagram Juventus