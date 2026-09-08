Locatelli: “Sono distrutto. Fa male non poter aiutare i miei compagni, ma tornerò al meglio”

08/09/2026 | 22:10:08

Manuel Locatelli, infortunatosi durante Juventus-Milan di domenica sera, è stato operato questa mattina a Lione al menisco laterale. Il capitano della Juve non tornerà prima del 2027.

Ecco il messaggio che ha affidato ai propri social: “Sono distrutto, non è una frase fatta.

Ho finito la partita l’altra sera e mai mi sarei aspettato di essere investito da tutto questo il mattino dopo”.

“L’operazione è andata bene, e questo è molto importante. Ora dovrò fermarmi per un po’, e fa male pensare di non poter aiutare i miei compagni, di non poter lottare con loro per questa maglia”.

“Ci vorrà pazienza, ma lavorerò in ogni modo per tornare al meglio, come ho sempre fatto”.

“La vita è fatta anche di questi momenti, sta a noi decidere come affrontarli: io lotterò come sempre, coltivando ogni giorno il desiderio di tornare in campo il prima possibile.

Grazie per il sostegno. Fino alla fine”.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Foto: Instagram Juventus