Locatelli: “Siamo carichi, vogliamo portare a casa la vittoria”

22/11/2025 | 17:21:24

Manuel Locatelli ha parlato a DAZN prima di Fiorentina-Juventus: “Siamo carichi, è chiaro che è un campo difficile, una squadra forte, ma noi sappiamo quello che dobbiamo fare, siamo carichi per questa partita e bisogna cercare di portare a casa i tre punti. La classifica non rispecchia la rosa, ma noi dobbiamo pensare a noi, dobbiamo fare una gran partita noi, focalizzarci su quello che dobbiamo fare noi e bisogna cercare di portare a casa la vittoria”.

Foto: X Azzurri