Locatelli: “Sbagliate giocate incredibili. Spalletti ci ha chiesto di palleggiare di più”

07/12/2025 | 23:16:12

Manuel Locatelli ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Napoli: “Il mister ci aveva chiesto di palleggiare di più e tenere più palla, ma loro sono stati migliori di noi soprattutto nel primo tempo. Abbiamo sbagliato cose che non possiamo sbagliare e quando veniamo a parlare diciamo sempre le stesse cose, ma dobbiamo far parlare il campo. Spogliatoio? Sappiamo in che posizione siamo e che bisogna far meglio, perché siamo meglio di così. Parlo sempre io? Sono responsabilità che il capitano deve avere, devo cercare di dare l’esempio e spiegare a parole perché abbiamo perso anche se poi quello che conta è il campo”.

Foto: X Azzurri