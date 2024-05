Locatelli saluta Bonucci: “Hai fatto la storia del calcio italiano. Goditi la tua fantastica famiglia”

Manuel Locatelli, ha lasciato un messaggio sui social per Leonardo Bonucci, difensore che ieri ha dato l’addio al calcio.

Queste le sue parole per il suo ex compagno: “Leone, Fratello mio. Grazie per questi anni che abbiamo vissuto insieme e grazie per quello che mi hai insegnato dentro e fuori dal campo. Hai fatto la storia del calcio italiano e sei entrato e ti sei meritato i più grandi trofei. Ti voglio bene e sai già tutto quello che penso di te. Goditi la tua fantastica famiglia e in bocca al lupo per il futuro”.

Foto: twitter Juve