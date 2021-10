Locatelli: “Perdere dispiace sempre. Con il Belgio vogliamo subito il riscatto. Juve? L’ho voluta fortemente”

Manuel Locatelli, centrocampista della Juve e della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domenica contro il Belgio, valida per il terzo e quarto posto della Nations League.

Queste le parole del giocatore: “E’ stato un dispiacere perdere, è una competizione che avremmo voluto vincere, soprattutto perchè la fase finale si giocava in Italia, ma ormai è andata. Ora dobbiamo vincere, anche per il Ranking. Con il Belgio non varrà molto dal punto di vista di classifica o per un trofeo, ma varrà per provare cose diverse e soprattutto tornare a vincere. Donnarumma? E’ tranquillo, l’abbiamo abbracciato, i fischi non lo hanno ferito”.

Sul ko con la Spagna: “Loro giocano così da tanto tempo. Ci avevano già messo in difficoltà all’Europeo, ora sono emerse di più, magari anche l’espulsione ha pesato. Noi l’abbiamo studiata bene ma sono stati determinanti gli episodi, siamo stati bravi nel secondo tempo anche a far gol, abbiamo dato una prova di cuore e carattere importante”.

Su Tonali: “Lui è bravo, gli auguro il meglio. Per me abbiamo caratteristiche diverse, potremmo giocare insieme ma questo lo decide il ct Mancini”.

La forza mentale: “Alcune cose puoi farle solo se stai bene di testa, è la parte fondamentale e cerco di lavorare su questo. Sicuramente sono più maturo rispetto a qualche anno fa, l’Europeo mi ha aiutato e alla Juve ricevo tanti consigli, soprattutto dai senatori e dal mister, molto importanti”.

Sulla Juve: “La Juve è stato il coronamento di un sogno e l’inizio di un percorso nuovo, questa estate l’ho cercata tanto e volevo solo loro. Una gara persa, tornando alla Nazionale, non deve farci perdere le certezze, siamo forti in ogni reparto, il gruppo c’è e siamo sereni”.

Sul campionato: “Noi non siamo partiti benissimo ma ora siamo in ripresa e abbiamo un mister che sa cosa dobbiamo fare. E’ un campionato equilibrato, il Napoli è partito benissimo ma c’è anche l’Inter campione e il Milan che sta facendo molto bene. E’ bello così”.

Su Belgio-Francia: “Sì, ho visto la partita ed è stata bellissima. La Francia è stata brava a riprenderla, sappiamo che giocatori ha il Belgio, De Bruyne e Lukaku fanno la differenza e sappiamo cosa dobbiamo temere per domenica”.

Foto: Twitter Euro 2020