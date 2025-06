Locatelli: “Per me la Nazionale è un onore, saltare queste due partite mi fa veramente male.”

02/06/2025 | 19:15:40

Manuel Locatelli non sarà a disposizione di Luciano Spalletti. Il centrocampista della Juventus ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa di una distorsione alla caviglia rimediata nella seduta di allenamento odierno. Dopo la nota della Nazionale, arriva anche il messaggio social di Locatelli: “Per me la Nazionale è un onore, saltare queste due partite mi fa veramente male. Un grande in bocca al lupo ai miei compagni! Forza Azzurri!”

Foto: X Azzurri