Locatelli: “Partita folle. Bravi a reagire. Abbiamo dimostrato di tenere a questi colori”

08/09/2025 | 23:11:01

Manuel Locatelli, centrocampista della Nazionale, ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria contro Israele.

Queste le sue parole: “E’ stata una partita folle. Abbiamo avuto una reazione importante, io sono partito male facendo l’autogol e poi ho preso la traversa. Più tardi ho fatto anche un salvataggio importante. Sono da sottolineare i cinque gol segnati, ma ne abbiamo presi anche quattro e quindi ci saranno da fare delle analisi. Siamo stati lì e abbiamo portato a casa una gara fondamentale. Israele è fastidioso, ha giocatori veloci e brevilinei: ci siamo sistemati dopo essere andati un po’ in difficoltà, alla fine penso che abbiamo fatto abbastanza bene. Siamo partiti un po’ contratti, mentre i nostri avversari erano più spensierati: non è possibile cominciare così, abbiamo fatto molti errori e per questo è difficile dare un giudizio sul match. Sono fondamentali questi tre punti, tra di noi c’è sinergia in spogliatoio ed è importante. A questo livello, quando si sbaglia bisogna prendersi delle responsabilità. Dobbiamo dare la vita per questa maglia”.

Foto: Instagram personale