Locatelli: “Partita buttata via, il mio errore è stato determinante. Non ho visto Pulisic”

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Mediaset al termine della semifinale di Supercoppa Italiana persa 2-1 contro il Milan: “Io ho fatto un errore determinante, non ho visto arrivare Pulisic e dopo non abbiamo avuto la forza di reagire. Abbiamo buttato via una partita che avevamo approcciato molto bene”.