Locatelli: “Ottimo atteggiamento. Meglio lo 0-0 o il 4-4? Preferisco l’equilibrio alle montagne russe”

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha analizzato il pareggio per 0-0 a San Siro contro il Milan.

Queste le sue parole: “Ce l’ha detto anche a noi, ci siamo mossi bene da squadra e abbiamo avuto un grande atteggiamento. Ci ricordiamo tutti Inter-Juve, ma quelle partite sono strane. Ci è mancato il gol, ma dobbiamo vedere le cose positive”.

Come stai aiutando Thuram? “Bisogna fare i complimenti al padre, Khephren e Marcus sono due ragazzi eccezionali. Credo che la Juve ha preso un grande giocatore, che darà una mano per tanti anni e mi piace anche come persona”.

Più soddisfatti dopo il pari con l’Inter o dopo quello con il Milan?

“E’ questione che l’altra partita porta emozioni incredibili. Però è meglio giocare una partita così equilibrata che stare sulle montagne russe. Meglio essere equilibrati e poi cercare di far gol”.

Quanto è complicato giocare senza un attaccante? “Gli attaccanti decidono le partite e oggi dovevamo compensare che mancava un attaccante. Bisogna essere realisti”.

Foto: sito Juventus