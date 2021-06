Locatelli o Verratti: il dubbio di Mancini verso l’Austria

L’uomo rivelazione di questi Europei per l’Italia (che gli Europei rischiava anche di non farli non fosse stato per il Covid), o l’esperienza e la qualità di un ormai veterano. In poche parole: Locatelli o Verratti a centrocampo per Mancini? Questo è sostanzialmente il dubbio che il CT si porterà fino a poche ore dalla gara con l’Austria a Wembley.

Un ballottaggio che certamente divide l’opinione pubblica. Sul sondaggio che vi abbiamo proposto, su chi avreste preferito contro l’Austria, ha vinto Verratti, il 57% contro il 43%.

L’abruzzese del PSG, se pur di poco, l’ha spuntata, almeno per quanto riguarda l’opinione dei tifosi. Ma quella che conterà sarà una sola, quella di Mancini.

Dopo il riposo con il Galles, probabilmente, Locatelli dovrebbe ripartire dall’inizio, magari consentire a Verrati di recuperare ancora al massimo per i quarti, quando si sfiderà una tra Belgio e Portogallo e dove probabilmente potrebbe poi essere lui il titolare. Ovviamente massimo rispetto per l’Austria, degno avversario, che certamente darà il massimo per regalarsi un sogno. Ricordiamo che in ogni caso, qualunque sia la decisione di Mancini, con i 5 cambi, tutto potrà poi essere modificato a gara in corsa.

La sensazione è che al momento Jorginho e Barella siano insostituibili e che Locatelli e Verratti si giochino un posto in mediana.

Altre novità attese anche in difesa, dove Chiellini dovrebbe non essere rischiato e quindi potrebbe esserci Acerbi al fianco di Bonucci. Sulla destra, Di Lorenzo dovrebbe giocare, visto che Fllorenzi è ancora ai box. In attacco, spazio al tridente delle prime due gare, con Immobile, affiancato da Insigne e Berardi.

Foto: Twitter Uefa Euro 2020