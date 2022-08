Locatelli: “Non ci nascondiamo, vogliamo lo scudetto. Sono pronto a prendermi maggiori responsabilità”

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, analizzando le sue sensazioni sul mercato e sulla prossima stagione che sta per cominciare.

Queste le sue parole: “Sono pronto a prendermi più responsabilità, la cosa non mi spaventa: sono qui per questo. Non vogliamo nasconderci, ora puntiamo allo scudetto. Abbiamo fatto dei grandi acquisti e stiamo provando cose nuove. Ho ottime sensazioni, più palloni tocco e più entro in partita”.

Sulla prossima stagione: “Sono molto felice, più palloni tocco e più entro in partita, sono soddisfatto della tournée che abbiamo fatto, stiamo provando nuove cose e ci sono ottime sensazioni per il futuro. Abbiamo fatto dei grandi acquisti e stiamo provando cose nuove. Ho ottime sensazioni, più palloni tocco più entro in partita. Noi non ci nascondiamo, il nostro primo obiettivo è vincere il campionato e stiamo lavorando in questa direzione. Ci siamo allenati bene e questa è la cosa più importante. Ho scelto la Juventus per questo, so quali sono le mie responsabilità e mi trovo benissimo con i miei compagni”.

Foto: twitter Juve