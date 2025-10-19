Locatelli: “Non possiamo permetterci di perdere queste partite. Quando vesti questa maglia devi cercare di vincere sempre”

19/10/2025 | 15:39:49

Il capitano della Juventus, Manuel Locatelli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro il Como. Queste le sue parole:

“Non possiamo permetterci di perdere queste partite. Sono arrabbiato per come abbiamo giocato. La cosa importante ora è sistemare certi aspetti, perché ci sono dettagli che fanno la differenza. Ne abbiamo parlato con il mister e adesso dobbiamo pensare al Real Madrid. Se contro il Real sarà una partita diversa? Sì, è un avversario completamente differente. Oggi avremmo dovuto servire meglio gli esterni, perché sono grandi giocatori e possono fare la differenza, possono farci vincere le partite. Probabilmente qualcosa cambierà, ma quando indossi questa maglia devi sempre cercare di vincere, senza cercare alibi e dando più di quanto stiamo dando adesso.”

Foto: Instagram Juventus