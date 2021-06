Locatelli: “Non penso al mercato, mi godo l’Europeo. Il Sassuolo sa già la strada che dobbiamo prendere”

Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo e della Nazionale italiana, è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dell’Italia a Coverciano. Il giocatore ha parlato del suo futuro. “Sono solo chiacchiere. C’è una competizione così importante da giocare che sono concentrato su questo. Essere qui è un’emozione, è una cosa che sognavo da bambino. Non so che formazione sceglierà il mister ma cercheremo di farci trovare pronti. C’è responsabilità, vai in campo per gli italiani, è una responsabilità che tutti vorrebbero prendersi. E’ un orgoglio”. Poi ha aggiunto. “E’ normale che ci siano voci di mercato ma la maturità di cui parlo è lo step per cui non mi lascio condizionare. E’ così importante che sarebbe sprecato pensare al mercato anche se so che dopo l’Europeo dovrò prendere delle decisioni. Ho parlato con Carnevali, siamo consapevoli della strada da prendere”.

FOTO: Twitter Locatelli