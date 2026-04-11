Locatelli: “Nazionale? Questa cosa mi ha sfondato, ma ora penso a portare la Juve in Champions”

11/04/2026 | 23:19:06

Manuel Locatelli ha parlato a DAZN dopo la vittoria di Bergamo, tornando anche sull’esclusione dell’Italia dai Mondiali: “Questa cosa mi ha sfondato. Mi viene il magone, tutti gli italiani ci credevano. E’ stata una batosta, ma ora mi concentro su portare la Juve in Champions. Tutti parlano, noi bisogna stare lì a lavorare. Abbiamo deluso tutti, ma questo è il calcio e bisogna ripartire dando quello che si può dare. Boga? Io lo coccolo. Un ragazzo per bene e si merita questa occasione. Gli siamo vicini perché ci dà una mano, siamo qui per questo”.

Foto: X Azzurri