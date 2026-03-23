Locatelli: “L’unico modo per reagire ad un errore è lavorare ancora più duramente. Adesso abbiamo un Mondiale da conquistare”

23/03/2026 | 23:06:25

Dopo alcuni giorni di riflessione, parla Manuel Locatelli, capitano della Juventus, reduce dall’errore pesante sul calcio di rigore contro il Sassuolo che è costato due punti alla Juventus.

Il centrocampista ha così scritto su Instagram: “Conosco benissimo quali sono le mie responsabilità e so che l’unico modo per reagire ad un errore è lavorare ancora più duramente. Adesso abbiamo un Mondiale da conquistare e daremo tutto quello che abbiamo per riuscirci. Concentrati e uniti! Forza Azzurri”.

Foto: Instagram Juventus