Locatelli, lungo stop: per la Juve è emergenza totale

08/09/2026 | 10:51:00

La Juve perde altri pezzi, Manuel Locatelli sarà operato e costretto a un lungo stop, compreso tra 3 e 6 mesi. La rottura del menisco esterno rimediata dal centrocampista aumenta l’emergenza in casa bianconera. Quadro anche più preoccupante dopo la visita dal guru transalpino. In base al tipo di intervento (2 le opzioni in questi casi, rimozione del menisco o saturazione), il centrocampista starà fuori almeno fino al 2027. Sono ai box anche Pape Sarr e Weston McKennie per dei guai fisici, ma Spalletti potrebbe averne a disposizione almeno uno per il fine settimana. Resta out anche Cambiaso per una distorsione alla caviglia, l’esterno rientrerà nei prossimi giorni. Più lontani i recuperi di Jeff Ekhator (out 45/50 giorni) e Juan Cabal (30 giorni), stop anche per Jeremie Boga, la Juventus è pronta a diramare un report medico sull’esterno. A loro si aggiungono i due infortuni noti, Kenan Yildiz (3 mesi, frattura al quinto metatarso del piede sinistro) e Khephren Thuram (4 mesi fuori per condropatia rotulea).

foto x juve