Locatelli: “L’Europa dà motivazioni particolari, ma dobbiamo dare il massimo anche in campionato”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli, ha così parlato dopo la vittoria per 1-0 sul Friburgo: “Abbiamo fatto un’ottima partita. Dobbiamo andare là a fare una gara intelligente e passare il turno, ne siamo consapevoli. Tante partite? Se posso farle tutte le faccio. C’è un po’ di stanchezza, ma ci sono anche dei cambi che possono fare la differenza. Aria diversa in Europa? Non credo. La competizione europea ti dà motivazioni particolari, ma dobbiamo dare il massimo anche in campionato”.

Foto: Instagram Locatelli