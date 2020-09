Locatelli: “L’esordio dei sogni. Chiellini e Bonucci mi hanno aiutato tanto”

Manuel Locatelli si è reso protagonista di una gran partita, al suo esordio in Nazionale. Il centrocampista del Sassuolo ha commentato così, ai microfoni di Rai Sport, la sua prima con l’Italia: “È l’esordio dei sogni. Penso sia il momento più bello della mia carriera, dedico questo momento alla mia famiglia e alla mia ragazza. C’è da cavalcare questo trend, per togliermi altre soddisfazioni. Quando giochi con giocatori di talento è più facile, Chiellini e Bonucci mi hanno aiutato tanto. Ho subito delusioni enormi, anche per colpa mia. Ora è una rinascita, voglio godermi questo momento con la testa sulle spalle”.

Foto: Twitter Italia