Locatelli lascia il ritiro della Nazionale: lieve frattura della decima costola

Come annunciato dal commissario tecnico Luciano Spalletti, Manuel Locatelli non parteciperà al ritiro della Nazionale. E arrivano novità sull’infortunio. Gli esami svolti in Nazionale hanno evidenziato una lieve frattura leggermente scomposta della X costa, rimediata in un contrasto di gioco col Cagliari. Dunque, Locatelli farà ritorno alla Continassa per il programma di recupero in vista della prossima sfida di campionato contro l’Inter.

Foto: Twitter Juventus