Locatelli: “La Juve per me non è mai stata solo una squadra, ma la mia maglia del cuore”

17/04/2026 | 22:27:31

Dopo il rinnovo fino al 2030 con la Juventus, Manuel Locatelli ha scritto un messaggio sui social per ricordare il momento.

Queste le sue parole: “Tutto è iniziato da un sogno che avevo da bambino. Un sogno con questi colori addosso. La Juve per me non è mai stata solo una squadra, è sempre stata la mia maglia del cuore. Oggi poterla continuare a indossare, con la fascia di capitano al braccio, mi riempie di gioia e orgoglio, grazie alla mia famiglia, agli amici, ai miei agenti, ai compagni ,ai tifosi e a tutto il club per esserci sempre stati e per la fiducia che mi dimostrate ogni giorno. Andiamo avanti insieme, con passione e determinazione, per raggiungere traguardi sempre più importanti. Fino alla fine”.

Foto: sito Juventus