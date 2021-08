Locatelli: “La Juve? Darò tutto me stesso, qui c’è una mentalità vincente”

Presentazione di Manuel Locatelli con la Juventus in conferenza stampa.

Questi alcuni temi trattati dal centrocampista della Nazionale: “La Juve? Questo è sempre stato il sogno che avevo da bambino. Abbiamo una famiglia juventina, ed è una doppia emozione per me. Devo calarmi nella parte subito, se sono qui è perché me lo merito e non vedo l’ora di iniziare”.

Sul suo apporto in bianconero: “Darò tutto me stesso perché siamo qui per questo. Qui c’è una mentalità vincente, siamo qui per vincere. Mi metterò subito al servizio della squadra e al servizio del mister. Già è stato bellissimo come mi hanno accolto i miei compagni che sono tutti bravi ragazzi e non vedo l’ora di fare questi anni con loro”.

Foto: Sito Juventus