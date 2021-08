Locatelli: “Juve favorita per lo scudetto? Vogliamo vincerlo”

Nel corso della presentazione con la Juventus, il centrocampista Manuel Locatelli ha parlato anche degli obiettivi che proverà a raggiungere in bianconero.

Queste le sue parole: “Gli obiettivi. La Juve lotta sempre per vincere. Se siamo favoriti per lo scudetto? Non lo so, non sta a noi dirlo ma noi saremo lì a lottare per vincerlo. Poi c’è la Champions. Adesso è facile dire che sono pronto a tutto, ma una dimostrazione che va data ogni volta che si va in campo. Quindi devo sempre avere equilibrio, sicuramente è una realtà importante. Ho già esperienza in una squadra importante e l’Europeo mi ha aiutato ad affrontare questi palcoscenici. Poi dimostrerò in campo quello che devo fare. Il coro è la prima volta che lo sento, primo perché non segno tanto e probabilmente mi hanno fatto usato coro perché si aspettano questo da me. Poi me lo auguro anch’io”.

Foto: Twitter Juve