Locatelli: “In queste partite si vedono gli uomini”

A parlare poco prima del match tra Juventus ed Empoli è stato il centrocampista bianconero Locatelli. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN: “Non è un momento semplice, ma in queste partite si vedono gli uomini. Serve un cambio di atteggiamento, dobbiamo essere umili e convinti di tutto quello che facciamo. I leader sono sempre quelli riconosciuti dal gruppo, i giocatori più esperti devono dare l’esempio. Siamo in una fase di ricostruzione, non c’è tempo. Sta a noi riportare l’entusiasmo”.

FOTO: Instagram Juventus