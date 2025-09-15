Locatelli: “In Champions ci sono squadre più forti di noi. Grazie a Tudor siamo più gruppo, il Mondiale è stato fondamentale”

Manuel Locatelli ha parlato in conferenza stampa presentando la partita contro il Borussia Dortmund: “Lo scorso anno eravamo rammaricati per l’eliminazione. Il gruppo e sano e sarà fondamentale partire bene. Ci sono delle squadre più forti di noi, però quando siamo compatti siamo una squadra che lavora bene. Noi vogliamo farci trovare pronti e non dovrà mai mancare l’entusiasmo e la voglia di essere squadra. Sono passate solo tre giornate. Però posso dire che siamo stati squadra. Per noi è stato fondamentale stare insieme nel Mondiale. Ora siamo più gruppo. Il rigore di Venezia? È stato un momento speciale per me che ricordo con grande piacere. Il merito, però, è della squadra. Noi siamo carichi, perchè è la competizione più bella al mondo. Io interpreto quello che vuole il mister. Lui mi chiede di andare in verticale e io cerco di fare il mio nel miglior modo possibile. La paura non può esserci nello sport. Tudor dialoga tanto con noi e avevamo bisogno di questo. Questo suo modo di parlarci ha unito il gruppo ed è una cosa molto importante

Foto: X Azzurri