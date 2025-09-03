Locatelli: “Il mister è carico, ci ha chiesto senso di appartenenza”

Con le sue 30 partite in nazionale, e le 185 disputate in tutte le competizioni con la maglia della Juventus, Manuel Locatelli, è uno dei giocatori più esperti della Nazionale. In prossimità delle partite che daranno un pass per i prossimi mondiali, il calciatore ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di VivoAzzurroTv: “Siamo un gruppo di bravi ragazzi, ci conosciamo da tempo. Il mister è carico, io lo conosco un po’ meglio di altri e siamo carichi per queste partite. Bisogna vincere queste partite e fare i fatti. Il mister è carico, ci ha chiesto senso di appartenenza che è poi ciò che ci deve servire per arrivare a queste competizioni. Ha messo molta intensità, ci chiede di spingere. Queste sono le prime differenze. Sicuramente l’intensità è un qualcosa che chiede. Bisogna andar forti e pedalare. Dobbiamo star sereni, capire la situazione in cui siamo. Con la frenesia non si raggiungono i risultati, bisogna restar tranquilli ed equilibrati”.

