Locatelli: “Il gol? Ho i brividi ancora adesso. Sono emozioni indimenticabili”

Il secondo gol della Nazionale italiana in Bulgaria è firmato da Manuel Locatelli, che ha festeggiato la prima marcatura in Nazionale.

Il centrocampista del Sassuolo, a Rai Sport, ha commentato la gioia della sua prima rete in maglia Azzurra. Queste le sue parole: “Il gol? Ho i brividi ancora adesso. Io gioco a calcio per l’emozione, vivo di quello. Noi diamo per scontate tante cose, ma queste sono le cose belle. E’ una giornata che certamente mi porterò dietro per sempre. Non è stata una partita facile, abbiamo sofferto, ad inizio secondo tempo loro sono cresciuti, poi abbiamo legittimato la vittoria nel finale”.

Foto: Twitter Vivo Azzurro