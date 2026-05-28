Locatelli: “Il dolore per non aver centrato l’obiettivo si sente. Voglio dare tutto per la Juve”

28/05/2026 | 15:32:02

Manuel Locatelli è intervenuto sui social, commentando il finale di stagione della Juventus: “La stagione non è finita come volevamo. Non aver centrato l’obiettivo fa male, e il dolore si sente ancora. Perché alla Juventus non basta provarci, non basta giocarsela fino all’ultimo: bisogna dimostrare ogni giorno di meritarsi questa maglia, di saperne portare il peso e la responsabilità nei momenti più delicati. È la sua storia che te lo impone. Ma questa delusione deve servirci da lezione. Deve essere il nostro motore, il punto da cui ripartire con fame, ambizione e senso d’appartenenza. Per tracciare una strada che possa riportare la Juve a essere la Juve, quella che rende orgogliosi i nostri splendidi tifosi. Il mio desiderio di dare tutto per questi colori è sempre più forte, e non vedo già l’ora di dimostrarlo”.

foto x juventus