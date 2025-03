Locatelli: “I tifosi hanno il diritto di fischiare. Cambiare questa atmosfera dipende solo da noi”

Dopo la gara disputata all’Allianz Stadium tra Atalanta e Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN il centrocampista bianconero Manuel Locatelli per commentare la gara: “Chiaramente è complicato commentare una gara del genere. Credo che fino al rigore sia stata fatta una buona partita, il gol a freddo nella ripresa ci ha tagliato le gambe. Non siamo stati in grado di reagire, quando ti apri con una squadra come l’Atalanta i gol li prendi. La partita va analizzata così e non va assolutamente bene”.

Sulla reazione dei tifosi: “Penso che il tifoso abbia tutto il diritto di fischiare quando vede una partita del genere. Lo dico sempre ai giovani, siamo una delle squadre più giovani. Cambiare questa atmosfera dipende solo da noi, loro ci seguono sempre e, ripeto, hanno il diritto di fischiare”.

Sul mancato palleggio: “I gol vanno sempre analizzati. Vanno dati dei meriti anche a loro, hanno vinto tutti i duelli. Avevamo provato questo in allenamento, ma oggi in partita non l’abbiamo dimostrato. Complimenti a loro, ora dobbiamo concentrarci sul lavoro. So che sembrano frasi fatte: dobbiamo tenere la testa alta e metterci con la testa”.

