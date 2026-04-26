Locatelli: “Ho chiesto scusa a Modric, quando un campione così esce da queste partite è un peccato”

26/04/2026 | 23:20:31

Locatelli ha parlato a DAZN dopo la partita contro il Milan: “Abbiamo preso una botta, è chiaro, mi dispiace per chiunque, ma un campione del genere che esce da una partita così è un peccato per tutti, mi dispiace, gli ho chiesto scusa, ma era uno scontro di testa, mi ha detto: ‘Hai la testa dura’, gli ho risposto: ‘Anche tu’. Però spero guarisca al più presto, alla fine spero sia solo una botta. Complimenti a lui per il campione che è. Bisogna vincere le partite, dipende da noi, bisogna vincere le partite, se vinciamo tutte le partite siamo dentro”.

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